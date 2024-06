Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist bestürzt über die Folgen des Messerangriffs in Mannheim und hat den Polizisten für ihr schnelles Eingreifen gedankt. Kretschmann sagte am Freitag: «Die brutale Gewalttat in Mannheim hinterlässt uns fassungslos. Alle unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Angehörigen, wir hoffen inständig, dass alle wieder genesen. Unser Dank geht an die anwesenden Polizeikräfte, die durch entschlossenes Handeln noch Schlimmeres verhindert haben.» Umso mehr treffe es ihn tief, dass ein Polizist bei dem Einsatz schwer verletzt wurde. «Die Polizistinnen und Polizisten in unserem Land stellen sich tagtäglich in den Dienst unserer Gemeinschaft und unserer Demokratie. Wer Polizisten angreift, greift unseren demokratischen Rechtsstaat an.»

Mannheim (dpa) - Ein Angreifer hat auf dem Mannheimer Marktplatz mehrere Menschen verletzt. Kurz nach dem Vorfall am Freitagmittag kursierte ein Video davon im Internet. Darauf zu sehen ist ein Mann, der auf mehrere Menschen einsticht. Nach Angaben der islamkritischen Bewegung Pax Europa galt der Angriff ihrer Versammlung auf dem Marktplatz.

Polizei-Mitteilung Nr. 1

Polizei-Mitteilung Nr. 2