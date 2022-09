Nach dem gewaltsamen Tod einer 86 Jahre alten Frau in Stuttgart, läuft die Suche nach dem Täter weiter. Die Ergebnisse einer Obduktion vom Dienstag liegen für weitere Ermittlungen vor, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Ergebnisse könnten aber zunächst nicht öffentlich mitgeteilt werden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die 86-Jährige erlitt am Freitagmorgen oder Freitagvormittag durch starke Gewalt tödliche Verletzungen. Der Sohn der Seniorin fand seine Mutter am Samstagabend tot in ihrer Wohnung und rief die Polizei.

