Jugendliche wollen an Halloween einen Streich spielen. Doch der Plan geht nach hinten los, als sie einen Brand verursachen.

Plochingen (dpa/lsw) - Im Kreis Esslingen ist an Halloween ein Gewächshaus in Brand gesteckt worden. Wie die Polizei mitteilte, warfen Jugendliche am Donnerstagabend in Plochingen Böller auf den Balkon eines Wohnhauses. Dadurch sei die Kunststoffplane eines Gewächshauses in Brand geraten.

Eine Anwohnerin löschte das Feuer umgehend und verhinderte so eine weitere Ausbreitung der Flammen. Die Polizei konnte die Jugendlichen im Umfeld des Hauses ausfindig machen und ihren Eltern übergeben.