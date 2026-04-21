Ein Mann wird von einem Bus erfasst und getötet. Die Polizei gibt neue Details zum Unfallhergang und zum Opfer bekannt.

Mühlacker (dpa/lsw) - Der in Mühlacker (Enzkreis) getötete Fußgänger ist nach derzeitigen Erkenntnissen auf der Straße gestolpert und von dem Bus erfasst worden. Er habe am Montag vom linken Gehweg aus die Fahrbahn überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Einer Sprecherin zufolge könnte es sich bei dem Opfer um einen 82-jährigen Mann handeln.

Eine eindeutige Identifizierung sei aber bislang nicht möglich gewesen. Zusätzliche Zeugenvernehmungen sollen nun weitere Klarheit bringen.