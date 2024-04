Die in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) getötete Frau erlitt mehrere Stichverletzungen. Zudem wurde ihr laut Obduktionsbericht wohl auf den Kopf geschlagen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Ob diese Verletzungen auch die Todesursache waren, wollte die Sprecherin nicht sagen. Die Leiche der 69-Jährigen war am Samstag entdeckt worden, nachdem besorgte Zeugen die Frau nicht mehr erreicht und die Polizei gerufen hatten. Noch am selben Tag nahm die Polizei einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen fest, der aus dem Umfeld der Toten stammt.

Waldbronn (dpa/lsw) - In welcher Beziehung der Mann und die 69-Jährige zueinander standen, wollte die Polizei bisher nicht sagen. Auch zum Tatmotiv oder möglichen Tatwerkzeugen äußerte sich die Sprecherin nicht.

Gegen den Verdächtigen war am Sonntag Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Für die Ermittlungen gründete die Kriminalpolizei eine 35-köpfige Sonderkommission.

