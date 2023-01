Friedrichshafen (dpa) - Als er sich auf dem Bundespolizeirevier in Friedrichshafen am Bodensee nach einer Übernachtungsmöglichkeit erkundigen wollte, ist ein 44-Jähriger festgenommen worden. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl wegen Volksverhetzung vor, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachdem ihn das Amtsgericht Starnberg vergangenen Sommer verurteilt hatte, entzog er sich bisher der Vollstreckung und wurde von der Staatsanwaltschaft München gesucht. Die vom Gericht geforderte Geldstrafe konnte der Mann am Dienstag nicht bezahlen und wurde nun ersatzweise für 150 Tage im Gefängnis untergebracht.

Mitteilung der Polizei