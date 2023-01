Bad Peterstal-Griesbach (dpa) - Beim Rodeln im Schwarzwald ist ein Geschwisterpaar gegen eine Mauer geprallt und schwer verletzt worden. Das dreijährige Mädchen und sein fünf Jahre alter Bruder wurden mit zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Samstagnachmittag an einem Rodelhang in Bad Peterstal-Griesbach im Ortenaukreis. Die Kinder saßen auf einem lenkbaren Plastik-Bob und bremsten nicht rechtzeitig. Sie kamen deshalb über den Hang hinaus.

