Mitten in der Stuttgarter City ist ein Passant von einem jungen Mann angegriffen, geschlagen und gegen den Kopf getreten worden. Schwer verletzt wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 26 Jahre alte Angreifer soll zuvor versucht haben, seinem Opfer den Rucksack zu entreißen. Als ihm das misslang, schlug er dem Mann ins Gesicht und trat ihn, als er auf dem Boden lag, wie die Polizei weiter berichtete. Etwas später am Freitagabend habe ein Zeuge den mutmaßlichen Täter wiedererkannt und sei ihm gefolgt, bis die alarmierten Beamten eintrafen. Der betrunkene Verdächtige soll sich gewehrt und aggressiv verhalten haben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitteilung der Polizei