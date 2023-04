Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 1984 werden die Ehrengäste beim Weinfest der Südlichen Weinstraße in Edenkoben in Wein aufgewogen. Viele prominente Sportler waren in den Jahrzehnten bis heute da. Wie viele vom 1. FC Kaiserslautern sind wohl eingeladen worden? Wer brachte die wenigsten Kilo auf die Waage?

Bei der Premiere war Fernsehmoderator Ernst Dieter Lueg da. 1985 stand Jürgen „Atze“ Friedrich beim Weinfest der Südlichen Weinstraße auf dem Edenkobener Ludwigsplatz