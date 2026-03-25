„Und alle hab’n geklatscht“, damit fängt das Album an und Tom Gaebel startete damit das Konzert in der Festhalle Landau. Es hätten ein paar mehr Leute klatschen können.

Tom Gaebel live auf der Bühne ist einfach ein Erlebnis. In der Festhalle bekamen die Besucher ein Gesamtpaket an Entertainment, wie man es selten sonst bekommt. „Kleiner Junge – Große Reise“ ist die Tour zum jüngsten Album, das Gaebel sich selbst zu seinem 50. Geburtstag geschenkt hat. Beim Konzert hat er sein Programm deutlich größer aufgestellt, sehr zur Freude der Zuhörer. Dabei ist es ihm gelungen, eine Brücke zu bauen zwischen seinem Easy Listening Sound der Studioproduktion, der stellenweise schon in Richtung Schlager geht und lebendigem Jazz-Entertainment wie zu den besten Rat Pack Zeiten. Das zu erleben, macht großen Spaß.

Spaß haben auch Tom Gaebel und die Musiker seiner kleinen feinen Band. Seit 20 Jahren ist er mit dieser Besetzung unterwegs, Horn-Section plus Rhythmusgruppe. Spielen können die Herren alles und sie machen auch jeden Spaß mit. Sie animieren sogar das Publikum zum „Schlager-Klatschen“, nämlich auf die „Eins“ und „Drei“ im Takt – was eingefleischten Jazzern eigentlich gegen den Strich geht. Aber darauf kommt es auch nicht an. Gaebel hat sich ja für den Weg des Entertainers entschieden und ist kein Posaunist geworden.

Posaune spielen kann er immer noch gut

Die Posaune steht gülden glänzend etwas beiseite und wartet geduldig auf ihren Auftritt. Und der kommt. Gaebel erzählt von seinem Jazz-Studium, das er als Posaunist angefangen hat und als Sänger beendet hat. Posaune spielen kann er immer noch gut und zeigt das dann auch. Ebenso spielt er Schlagzeug und dafür wird von seinen Musikern blitzschnell ein putziges kleines Set aufgebaut. An dem legt er dann los und trommelt, was das Zeug hält.

Die Hommage an seine Vorbilder darf natürlich nicht fehlen. Das „Rat Pack“, Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis jr., werden ausführlich zitiert – und auch das mit einem Augenzwinkern. Jazz Standards wie „I get a Kick out of You“, „Night and Day“, und Sinatras „I’ve got you under my Skin“ packt Gaebel gleich am Anfang der Show in ein Medley. Natürlich hat er immer noch dieses Sinatra-Timbre, das ihm einfach in der Stimme liegt. Und gleich anschließend lässt er das Publikum mitsingen bei „Quando-quando?“, natürlich in der deutschen Fassung, die Catarina Valente bekannt gemacht hat. „So schön wie hier hat es noch nirgendwo geklungen und wir sind schon ein paar Tage auf Tour“, schmeichelt Gaebel dem Publikum, das kichert. „Ja, das sage ich jeden Abend, aber hier stimmt es wirklich“, legt er nach und natürlich nimmt das keiner ernst.

Er will einfach nur gut unterhalten

Gaebel nimmt sich auch selber nicht ernst. Das macht ihn sehr sympathisch. Er tut nicht so, als müsse er irgendwas beweisen, Jazz-Snobs überzeugen, Tiefsinn simulieren – er will einfach nur gut unterhalten und das macht er so gut, dass der Abend wie im Flug vergeht und gute Laune und lächelnde Gesichter der Zuhörer einfach unvermeidlich sind.

Wenn er von sich erzählt, trägt er so dick auf, dass kein Auge trocken bleibt. „Eure Festhalle ist wirklich schön, fast wie mein Proberaum zuhause, nur dass der halt größer ist“, erzählt er. Oder dass er an einem Sonntag Nachmittag zuhause wie immer beim Geldzählen ein Bündel Hunderter fallen ließ und beim Aufheben eine James Last Platte fand, die hinter den Schrank gerutscht war.

„Ich war ja mal Musiker, dann wurde ich Sänger“

Dann erzählt er von einem mutmaßlich realen Telefonat mit James Last, imitiert dessen unverständliches Genuschel, und erklärt, wie er mit dem Meister des Easy Listening einen Song geschrieben hat, den er gleich zum Besten gibt. Sätze wie „Ich war ja mal Musiker, dann wurde ich Sänger“, machen schmunzeln. Natürlich klappt das alles nur so gut, weil Gaebel und seine Kollegen auf der Bühne großartige Musiker und Unterhalter sind. Alle machen mit. Die Horn Section singt „Ich wäre gern wie Du“ mehrstimmig mit, die Rhythmusgruppe wackelt immer mal eine Choreographie mit und der Spaß auf der Bühne wirkt unmittelbar ansteckend.

Schade ist, dass doch einige Reihen in der Festhalle leer geblieben sind. Hat sich Gaebel etwa zwischen die Stühle „Schlager“ und „Jazz“ gesetzt? Wer nicht da war, hat aber einen extrem unterhaltsamen Abend verpasst.