Stuttgart/Frankfurt (dpa) - Wegen eines ungewöhnlichen Geruchs an Bord ist ein Flugzeug am Montagabend in Stuttgart statt in Frankfurt am Main gelandet. Das sagte eine Sprecherin des für den Flughafen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen der dpa. Es habe keinen offenen Brand und keinen Rauch gegeben. Der Grund für den Geruch sei vermutlich ein technisches Problem. Die Passagiere seien unverletzt. Nach Angaben der Sprecherin war es keine Notlandung. Die Lufthansa-Maschine war um 18.44 Uhr im italienischen Bologna gestartet.

Flightradar-Daten