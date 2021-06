Die Volleyball-Bundesliga (VBL) geht mit neuen Köpfen in die nächsten vier Jahre. Die 75 Bundesligisten wählten Siegmar Müller zum Vorsitzenden des neuen Aufsichtsrats. Der 65-jährige Germersheimer scheidet zum Jahresende bei der Sparkasse Germersheim-Kandel aus. Seit 1995 ist der gebürtige Speyerer Vorstandsvorsitzender der Bank, in der er 1974 seine Ausbildung begonnen hatte. Müller freue sich darauf, sich im Ruhestand ehrenamtlich für die Entwicklung der Bundesligen zu engagieren, heißt es auf der Internetpräsenz der VBL. Er wolle der neuen Geschäftsführung als Sparringspartner und Interessensvermittler zur Seite zu stehen. Im Februar hatte die VBL eine Strukturreform beschlossen. Ein achtköpfiger Aufsichtsrat soll die Arbeit des Vereinsvorstands sowie die wirtschaftliche Seite (GmbH mit dreiköpfiger Geschäftsführung) überwachen. Gerald Kessing, als Spielwart des Deutschen Volleyball-Verbandes bislang kraft Amtes in der VBL, und andere sind ausgeschieden. Der Herxheimweyherer trainierte zuletzt die Männer der TS Germersheim. Müller war in den 80er- und 90er-Jahren Abteilungsleiter bei der Turnerschaft. 1997 gab er das Amt aus beruflichen Gründen auf.