Die Obst- und Gemüsebauern in Baden-Württemberg ächzen unter hohen Energie- und Lohnkosten und können dies nicht durch höhere Preise abfedern. «Für viele unserer Obst- und Gemüsebauern wird dies inzwischen zur Existenzfrage», sagte der Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, Roman Glaser, am Dienstag in Karlsruhe. Die Nachfrage nach heimischem Obst und Gemüse habe im vergangenen Jahr nachgelassen und die Verbraucher hätten vermehrt im Discounter eingekauft. Immer mehr Billigprodukte aus dem Ausland landeten in der Regalen, sagte Glaser. Er sehe die große Gefahr, dass regionale Betriebe aus dem Markt verdrängt würden.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Insgesamt hätten die genossenschaftlichen Erzeuger im Jahr 2022 Rückgänge bei Obst und Gemüse sowohl bei der Menge wie auch dem Umsatz verzeichnet: Beim Obst habe man mit 243.000 Tonnen rund 18.000 Tonnen und damit 7 Prozent weniger vermarktet als im Vorjahr. Beim Gemüse waren es 126.000 Tonnen (Vorjahr: 133.000) - ein Minus von 5 Prozent. Die Umsätze insgesamt sanken um 7 Prozent auf 470 Millionen Euro.