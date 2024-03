Beim Einsatz zweier Beamten 2022 in Mannheim stirbt ein psychisch kranker Mann. Nun wird eine Entscheidung in dem Verfahren erwartet - die Staatsanwaltschaft hatte überraschend milde plädiert.

Mannheim (dpa/lsw) - Im Verfahren gegen zwei Polizisten wegen eines tödlichen Einsatzes im Mai 2022 in Mannheim will das Landgericht Mannheim am Freitag (10.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Ein 27-jähriger Polizeioberkommissar ist wegen Körperverletzung im Amt mit Todesfolge angeklagt, der gleichaltrige Polizeihauptmeister wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen.

Vor allem mit Verweis auf die rechtsmedizinischen Gutachten plädierte die Staatsanwaltschaft vor drei Wochen allerdings überraschend milde: Sie forderte für den Polizeioberkommissar eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung, für den Mitangeklagten einen Freispruch. Sie reduzierte die Vorwürfe für den Hauptangeklagten auf Körperverletzung und versuchte gefährliche Körperverletzung im Amt. Den Vorwurf der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen hielt die Anklage für nicht mehr gerechtfertigt.

Das psychisch kranke Opfer war bei einem gewaltsamen Einsatz der beiden Beamten am Mannheimer Marktplatz zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Der 47-Jährige mit kroatischen Wurzeln litt an einer paranoiden Schizophrenie, hatte immer wieder Wahnvorstellungen und halluzinierte.

Die Nebenklage hatte an den ursprünglichen Vorwürfen festgehalten und Haftstrafen für beide Angeklagten gefordert: Der Hauptangeklagte solle für drei Jahre und zwei Monate hinter Gitter. Sein mitangeklagter Kollege solle eine Haftstrafe für ein Jahr auf Bewährung erhalten. Die Nebenklage kritisierte, das Opfer sei ohne Rechtfertigung angegriffen und verletzt worden.

Bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr würden die Beamten automatisch aus dem Staatsdienst entfernt, wie das Innenministerium auf Anfrage bestätigte. Der Hauptangeklagte ist derzeit vom Dienst suspendiert. Die Verteidigung beantragte einem Gerichtssprecher zufolge, die Angeklagten freizusprechen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Arzt des Mannes am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim die Polizisten um Hilfe gebeten. Der Mediziner hatte Angst vor einer Eigengefährdung seines Patienten.

Auf diversen Videos unter anderem von Überwachungskameras ist zu sehen, wie einer der Polizisten das spätere Opfer ergreift und wie sich der Mann losreißt, bevor er überwältigt wird. Der Beamte bringt den Mann gemeinsam mit seinem Kollegen zu Boden, er fixiert den auf dem Bauch liegenden mit dem Knie und versetzt ihm Faustschläge ins Gesicht. Der überwältigte Mann blutet aus der Nase und bleibt liegen.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft waren die Schläge gegen den Kopf und der Einsatz eines Pfeffersprays nicht gerechtfertigt. Die Todesursache sei allerdings nicht eindeutig geklärt. Es käme auch ein plötzliches Herzversagen in Betracht, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Der Fall hatte eine Debatte darüber angefacht, ob Mannheimer Polizisten und Polizistinnen generell gut genug auf den Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen vorbereitet sind. In der Stadt bildete sich nach dem Tod des 47-Jährigen die Initiative «2. Mai Mannheim», die sich mit den Hinterbliebenen solidarisierte.

