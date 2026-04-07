Baden-Württemberg Gericht urteilt nach tödlichem Autorennen – Mord oder nicht?

Raserprozess
Die Brüder und ihr Cousin sollen in einer Tempo-50-Zone mit PS-starken Limousinen Vollgas gegeben haben.(Archiv)

Nach einem tödlichen Autorennen in Ludwigsburg verkündet das Landgericht Stuttgart heute das Urteil. Im Zentrum steht die Frage: War es Mord oder fahrlässige Tötung?

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess um ein tödliches Autorennen mitten in Ludwigsburg verkündet das Landgericht Stuttgart am Dienstag (14.00 Uhr) das Urteil. Angeklagt sind zwei Brüder im Alter von 33 und 35 Jahren sowie ihr 26-jähriger Cousin. Sie sollen sich im März 2025 zu einem illegalen Rennen verabredet haben. Dabei raste einer der Brüder mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde in das Auto zweier junger Frauen, die mit ihrem Wagen eine Tankstelle verließen und bei dem Unfall ums Leben kamen.

Im Zentrum steht die Frage, ob es sich um Mord oder fahrlässige Tötung handelt. Die Anklage fordert für den mutmaßlichen Unfallverursacher lebenslange Haft wegen Mordes. Für seinen Bruder verlangt sie 13 Jahre Haft, für den Cousin zwei Jahre und neun Monate. Die Verteidigung widerspricht den Mordvorwürfen und plädiert teils auf mildere Strafen. Entscheidend ist, ob das Gericht einen sogenannten bedingten Tötungsvorsatz erkennt – also ob der Fahrer den Tod anderer billigend in Kauf genommen hat.

Prozess nach tödlichem Autorennen
Die Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für den jüngeren Bruder - wegen Mordes und illegalen Autorennens mit Todesfolge.(Archiv)
Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Stuttgart Ludwigsburg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x