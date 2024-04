Einen Tag nach dem Unfall an der Regionalbahnstrecke in Eutingen im Gäu (Kreis Freudenstadt) können die Züge dort wieder normal verkehren. Die Reparatur der Oberleitung sei beendet, die Strecke auf beiden Gleisen wieder befahrbar, teilte die Deutsche Bahn am späten Montagabend auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit.

Eutingen im Gäu (dpa/lsw) - Am frühen Sonntagabend hatte sich nach Polizeiangaben ein Autofahrer mit seinem Wagen überschlagen, nachdem er zu schnell unterwegs war. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kam rechts von der Straße ab. Der Wagen war daraufhin in einen Oberleitungsmast geprallt. Die Bahnstrecke zwischen Eutingen in Gäu und Horb war deswegen ab Sonntagnachmittag gesperrt - und später nur teilweise befahrbar. Davon betroffen waren die Züge RE14a, RE14b und RB74.

Pressemitteilung Polizei

DB Regio auf X

DB auf X am Montagabend