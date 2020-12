Ein 60-jähriger Mann ist am Samstag gegen 15.15 Uhr bei Arbeiten an einem Haus im Wachtelschlag von einem Gerüst etwa drei Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei Verletzungen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war das Gerüst an einem Haus, das derzeit aufgestockt wird, nicht ordnungsgemäß montiert und neigte sich nach hinten, während sich der Mann darauf befand. Der 60-Jährige rutschte zunächst ins Gerüst und fiel von dort auf den Boden. Da er laut Polizei nicht schwer verletzt wurde, konnte der vorsichtshalber angeforderte Rettungshubschrauber wieder abfliegen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Wegen der zunächst unklaren Lage rückte die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus. Da sich beim Eintreffen der Wehr das obere Teil des Gerüsts in Schräglage befand, wurde es gegen ein weiteres Umstürzen gesichert.