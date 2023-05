Der ehemalige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, hat am Dienstagmorgen erneut im Freiburger Münster einen Gottesdienst geleitet. Der Erzbischof war für zwei Tage aus Rom in seine Heimatdiözese gekommen, wie es am Vortag in einem Video hieß, das bei der Morgenmesse in dem Gotteshaus aufgezeichnet wurde. In Freiburg sei er Ehrendomherr.

Freiburg (dpa/lsw) - Seit dem Tod Benedikts XVI. an Silvester 2022 wartet der 66-Jährige darauf, dass ihm Papst Franziskus eine neue Aufgabe zuweist. Laut einem unbestätigten Bericht der argentinischen Zeitung «La Nacion» von Ende April soll Franziskus dem früheren Benedikt-Vertrauten die Rückkehr in seine Heimatdiözese Freiburg vorgeschlagen haben.

Mit der Veröffentlichung eines Buches mit dem Titel «Nichts als die Wahrheit» über seine Zeit mit Benedikt hatte Gänswein zuletzt für Aufsehen an der Kurie gesorgt. Darin berichtet der gebürtige Schwarzwälder über seine Enttäuschung, 2020 von Franziskus als Präfekt des päpstlichen Hauses dauerhaft beurlaubt worden zu sein. Zudem veröffentlichte er den Inhalt teils privater Briefe des Papstes.

Bericht "La Nacion"

Video Frühmesse Freiburger Münster