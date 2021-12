„Ich will nicht, dass man die Menschen dort vergisst“, sagt Barbara Boos (57). Auf der Homepage des TSC Landau, sie ist Social-Media-Beauftragte des Tanzsportvereins, ist zu lesen: „Unser aller Situation ist schwieriger geworden. Doch die Flutopfer haben nicht nur die Thematik der Pandemie, sondern auch die kalte Jahreszeit zu der bereits unglaublichen Belastung der Verwüstung und Verluste.“

Am 28. August rief der Verein erstmals zu Spenden auf. Bis Ende des Jahres läuft die Aktion. Boos trommelt. Mit 57 Jahren führt sie eine Gruppe von Mitgliedern, die den Verein auf Facebook, Instagram, Twitter und Co präsentieren. Boos’ Team: Leute jungen und mittleren Alters „und 50 plus wie ich“. Sie haben dem TSC Landau eine CI gegeben. Corporate Identity, erklärt Boos, die im Hobbykreis des Vereins tanzt. Eine Identität: Der Verein tritt in den Farben Blau, Orange, Weiß und Schwarz auf.

Virtuelle und reale Schwierigkeiten vermischen sich: Datenschutz. Bildrechte. Altersschutz. Die Altersstruktur von Tanzsportvereinen. Boos erklärt: Viele schicken ihre Kinder ins Tanzen. Im Teenageralter springen viele ab. Erwachsene mittleren Alters kommen wieder. Es gebe eine Lücke zwischen 25 und 35 Jahren.

Die Start-up-Gruppe

Alina Boschmann (16) und Werner Bücklein (61) sind in der Start-up-Gruppe. Boschmanns Ding: Geschichten (Storys) auf Instagram schreiben (posten). Die Bad Bergzabernerin sucht über die sozialen Medien auch einen Tanzpartner für Hip-Hop und Latein, weiß Boos. Turniertänzer Bücklein aus Speyer habe sie im Boot, weil er anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins 2018 eine „wunderschöne Festschrift“ gemacht habe. Bücklein ist Gemeindediakon und kennt sich wohl mit Druckschriften aus. Tobias Rackebrandt (48) aus Jockgrim tanzt Latein-Turniere und ist ein Mann für Twitter, Homepage, den Offenen Kanal. Johannes Richter (24) aus Landau habe Equipment wie Kameras und sei zuständig für Instagram, Facebook, Homepage. Ihr Mann Joachim Boos (59) habe einen Leitfaden erstellt: Was heißt Datenschutz, wie ist das mit dem Recht am eigenen Bild? Manfred Männle aus dem Hobbykreis wolle das Team in Sachen Homepage unterstützen. Dazu gehört Halbprofi William Lauth aus Leinsweiler.

Lange an Marketing-Konzepten gearbeitet

Wie kommt Boos zu ihrer Rolle? Sie sei Industriekauffrau gewesen und habe in der Elektronikbranche in Pforzheim an langfristig orientierten Marketing-Konzepten gearbeitet, sagt die Immobilienmaklerin und Geschäftsführerin der BB Wohnbau GmbH in Dierbach. Die Frau, die aus dem badischen Birkenfeld stammt, beschreibt das grob so: „Wie man etwas Unbekanntes so verkauft, dass es jeder will.“ Sie erinnert sich an ihren damaligen Chef, wie er vor zig Jahren von einer Asienreise gekommen sei und gesagt habe, stell’ dir mal vor, die fahren alle E-Bike!

Die Social-Media-Gruppe will einen Ansturm auf den TSC Landau auslösen: mehr Mitglieder, mehr Aktivitäten. Tanzerfolge finden sofort den Weg in die weite Welt. Vielleicht finden viele den Spendenaufruf für die Flutopfer und das Spendenkonto.