Nachdem ein mutmaßlicher «Reichsbürger» am Mittwoch in Boxberg (Main-Tauber-Kreis) einen Beamten eines Spezialeinsatzkommandos mit Schüssen verletzt hat, ermittelt nun der Generalbundesanwalt. Das sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Zuvor hatte der «SWR» darüber berichtet.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Wie die Sprecherin mitteilte, ermittelt der Generalbundesanwalt wegen der „besonderen Bedeutung der Sache“. Die Ermittlungen dauerten an, weitere Details wollte die Sprecherin nicht nennen.

Der 54-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord in Tateinheit mit Körperverletzung und unerlaubtem Besitz einer Kriegswaffe. Da der Mann der „Reichsbürger“-Szene zuzuordnen sei, hatte das Landesamt für Verfassungsschutz den Mann schon vor dem Polizeieinsatz im Visier.

