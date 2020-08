Die Gemeinde Haßloch wird den vom Badepark im Jahr 2019 erwirtschafteten Verlust in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro übernehmen. So lautet ein einstimmiger Beschluss der Mitglieder des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung. Entsprechend einer bei der Übertragung des Badeparks an die Gemeindewerke geschlossenen Vereinbarung muss die Gemeinde jährlich einen Verlust des Schwimmbades von bis zu 1,4 Millionen Euro zahlen.