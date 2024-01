Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Match me if you can“ heißt eine gelungene Komödie, die am Karlsruher Kammertheater zu erleben ist. Ihr Thema: Glück und Unglück in der Liebe dank einer Dating-App. Es spielen Britta Boehlke und Alexander Wipprecht.

Eigentlich wären Lisa und Martin das ideale Paar. Wenn, ja wenn, sie sich im echten Leben kennengelernt hätten statt über eine Dating-App. Nach einer Woche intensiver Chats