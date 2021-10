Der ASV Lug/Schwanheim steht nach einem 7:0 (2:0)-Sieg über den SV Landau Süd im Viertelfinale des Südpfalz-Kreispokals. Auch im Wiederholungsspiel gab es unschöne Szenen, ausgelöst von den Gästen. Das Spiel, das unter Verbandsaufsicht stand, wurde einmal für mehrere Minuten unterbrochen, weil einer der Assistenten nach der Platzordnung rief. Tore: 1:0 Paul Fitzthum (14.), 2:0 Paul Schwarzmüller (Alleingang von der Mittellinie, 29.), 3:0 durch den überragenden Marvin Tursa (52.), 4:0 Fitzthum (69.),5:0 Yoshua Stolzer (75.), 6:0 Niklas Kempf (77.), 7:0 Schwarzmüller acht Minuten vor Spielende. Landaus Alejandro Ruda sah in der 67. Minute nach einem Foulspiel an der Mittellinie Rot. Platzordner geleiteten das Schiedsrichtergespann in die Kabine. Im Bild (von links) Alejandro Ruda, der Schwanheimer Niklas Kempf und Abdikarim Hassan. Lug/ Schwanheim empfängt am Mittwoch (19 Uhr) den TuS Schaidt.