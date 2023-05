In Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) sind Geldautomaten von Unbekannten gesprengt worden. Entgegen ersten Erkenntnissen waren es zwei Automaten, wie die Polizei mitteilte. Zunächst war von einem Automaten die Rede gewesen. Ebenso korrigierten die Ermittler die Anzahl der Täter von vier auf «mehrere».

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Die Täter sollen nach Zeugenaussagen am Mittwochmorgen mit einem Auto vom Tatort in Richtung Autobahn geflohen sein. Erste Fahndungsmaßnahmen unter anderem mit einer Hubschrauberstaffel blieben zunächst erfolglos.

Der Schaden sowie ob und wie viel Geld die Kriminellen erbeuten konnten, war zunächst noch unklar. Der Bankvorraum ist den Angaben nach komplett zerstört. Kriminaltechniker sicherten zahlreiche Spuren. Die Sprengung soll um 4.00 Uhr am Mittwoch stattgefunden haben.

