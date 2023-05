Sulz am Neckar (dpa/lsw) - In Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) ist ein Geldautomat von Unbekannten gesprengt worden. Die vier männlichen und maskierten Täter sollen laut Polizei mit einem Auto vom Tatort geflohen sein. Der Schaden sowie ob und wie viel Geld sie erbeuten konnten ist noch unklar. Der Bankvorraum ist zerstört. Die Sprengung soll um 4.00 Uhr am Mittwoch stattgefunden haben. Die Fahndung verlief bisher ergebnislos.