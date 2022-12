Pforzheim (dpa/lsw) – Unbekannte haben einen Geldautomaten in Pforzheim (Enzkreis) gesprengt. Die Fahndung nach den Tätern war den Angaben eines Polizeisprechers zufolge zunächst nicht erfolgreich. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter am frühen Donnerstagmorgen kein Geld erbeuten. Der Vorraum der Bank sei beschädigt, so der Sprecher. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.