Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in Heitersheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) den Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Dabei habe es einen erheblichen Gebäudeschaden gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Anwohner mussten das Mehrfamilienhaus, in dem sich auch die Bank befindet, aus Sicherheitsgründen verlassen. Verletzte gab es keine.

Heitersheim (dpa/lsw) - Wie viel Beute die Täter machten, war bisher nicht bekannt. Am Tatort hätten sie nicht näher benanntes Tatwerkzeug zurückgelassen. Sie flüchteten in einem dunklen Fahrzeug. Eine Fahndung blieb bislang erfolglos.

PM Polizei