Mehrere Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Mannheim-Vogelstang gesprengt. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich am frühen Freitagmorgen gewaltsam Zutritt ins Innere eines Gebäudes und sprengten den Automaten, der sich im Eingangsbereich befand. Neben dem zerstörten Gerät wurden auch Teile der Innenausstattung im Gebäude beschädigt. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, war zunächst unklar. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Mannheim (dpa/lsw) - PM