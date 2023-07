Hockenheim (dpa/lsw) - Unbekannte haben einen Geldautomaten gesprengt und durch die Explosion mehrere Autos in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) beschädigt. Der Automat wurde völlig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Zeugen beobachteten demnach in der Nacht auf Donnerstag drei Täter, die in einem dunklen Sportwagen flüchteten. Wie hoch die erbeutete Summe sowie der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.

