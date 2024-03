Sasbach (dpa/lsw) - Ein Passant hat in Sasbach (Ortenaukreis) zwei kopflose und gehäutete Tierkadaver entdeckt. Den Angaben der Polizei vom Freitag zufolge wurden die Kadaver am Donnerstag in einem örtlichen Flutkanal entdeckt. Um welche Art von Tier es sich genau handelte, war demnach zunächst unklar. Ein Polizeisprecher verglich die Größe der Kadaver mit der eines größeren Hundes. Ob die Tiere am Fundort im Flutkanal abgelegt oder ob sie dahin gespült wurden, stand ebenfalls vorerst nicht fest. Die Kadaver wurden von Gemeindemitarbeitern geborgen. Der Fachbereich «Gewerbe und Umwelt» der Polizei ermittelt nun, ob eine mögliche Straftat vorliegt.

PM Polizei