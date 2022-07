Die Steuerfahndung in Baden-Württemberg soll künftig mit eigener Überwachungstechnik gegen bandenmäßige Steuerhinterziehung vorgehen können. Bislang hatte sie dafür die Ausrüstung der Polizei nutzen müssen. Das ändert sich nun im Rahmen eines Pilotprojektes bei der Steuerfahndung in Mannheim, wie das Finanzministerium am Donnerstag mitteilte.

Mannheim (dpa/lsw) - Dort könnten die Ermittler mit eigenen Geräten bei Verdacht auf schwere organisierte Kriminalität Telefone abhören oder E-Mails und andere digitale Kommunikation mitlesen. „Damit kann die Steuerfahndung Verdächtige umfassender überwachen und die gewonnenen Erkenntnisse kurzfristiger auswerten“, hieß es. Gleichzeitig werde die Polizei entlastet. Wann eigene Technik flächendeckend für die Steuerfahndungsstellen im Südwesten zur Verfügung steht, blieb zunächst offen.