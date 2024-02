Aus Protest gegen eine Baumrodung haben Aktivisten der Umweltorganisation Robin Wood eine Eiche auf dem Uni-Campus in Stuttgart-Vaihingen besetzt. Wochenlange Proteste gegen die Rodung eines Waldbestands mit zahlreichen alten Eichen für einen Uni-Neubau seien zuvor erfolglos geblieben, hieß es in einer Mitteilung zu der Besetzung in der Nacht zum Donnerstag. Die Polizei sagte am Morgen auf Anfrage, dass drei Aktivisten auf einem Baum in etwa zehn Meter Höhe sitzen würden. Der Protest sei bislang friedlich. Ziel sei es aber, die Leute vom Baum zu holen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Robin Wood begründete die Baumbesetzung mit begonnenen Baumfällarbeiten angrenzend an Stuttgarts Naturschutzgebiet Rotwildpark. Um diesen «Umweltfrevel» zu stoppen, hätten Aktivisten der Umweltorganisation die größte der alten Eichen besetzt. Demnach sollen rund zwanzig ökologisch wertvolle alte Eichen gefällt werden. Die ältesten seien «vermutlich über 300 Jahre alt». Rund 200 weitere Bäume sollten demnach fallen, «um 0,8 Hektar Fläche für einen großen Labor-Neubau für nachhaltiges Bauen zu versiegeln».