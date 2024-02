Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der 35-Jährige sei in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde durch den Unfall am Sonntagnachmittag in seinem Wagen eingeklemmt und musste von Rettungskräften der Feuerwehr befreit werden. Im Anschluss sei der Schwerverletzte in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit.

Pressemitteilung