Zwei Männer, die aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen geflohen sind, werden noch gesucht. Einer von ihnen gilt laut Polizei als potenziell gefährlich.

Emmendingen (dpa/lsw) - Zwei Wochen nach ihrer Flucht sind zwei Straftäter aus dem Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen noch nicht gefasst worden. Nach den beiden Männern werde weiter gesucht, sagte ein Polizeisprecher.

Bei einem der Gesuchten handelt es sich um einen 26-Jährigen, der am 1. Mai bei einem Freigang im Park der Klinik vom Gelände entkam. Der Mann ist laut Polizei potenziell gefährlich. Er war voriges Jahr wegen versuchten Totschlags verurteilt worden. Er hat den Angaben zufolge im November 2024 in einer Flüchtlingsunterkunft mit einem Messer auf einen Bewohner eingestochen und vor seiner Festnahme einen Polizeibeamten verletzt.

Der zweite Flüchtige ist ein 34 Jahre alter Mann, der ebenfalls am 1. Mai nicht von einem genehmigten Freigang zurückkehrte. Der Mann war wegen gefährlicher Körperverletzung in der psychiatrischen Klinik untergebracht. Nach Einschätzung der Ermittler wollte er sich mit der Flucht einer anstehenden Abschiebung entziehen. Möglicherweise habe er sich inzwischen ins benachbarte Ausland abgesetzt.

Eine Woche zuvor hatte ein weiterer Vorfall Aufsehen verursacht: Am 23. April kehrte ein Patient von einem genehmigten Stadtausgang nicht zurück. Er wurde laut Staatsanwaltschaft am Tag darauf festgenommen, nachdem er versucht haben soll, einem Mädchen gewaltsam das Fahrrad zu entreißen und einen zur Hilfe eilenden Passanten schlug.