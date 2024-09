In einer Zelle in der Ravensburger Justizvollzugsanstalt brennt es. Mutmaßlich hat der Insasse das Feuer gelegt. Womit ist zunächst unklar.

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein Insasse hat in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg Feuer gelegt. Polizeiangaben zufolge steckte der 20-Jährige seinen Bettbezug in Brand. Ein Polizeisprecher konnte zunächst keine Angaben dazu machen, womit und warum. Vollzugsbeamte brachten den Insassen aus seiner Zelle. Er hatte wegen des Rauchs kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Der Insasse und eine Vollzugsbeamtin mussten wegen Rauchgasvergiftungen in einer Klinik behandelt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.