Baden-Württemberg Gefährlicher Müllberg in Wald abgeladen

Müll im Wald entsorgt
In dem Müllberg befinden sich neben sämtlichen Unrat auch Ölkanister mit Altöl.

Mitten im Wald türmt sich plötzlich ein Berg aus Kühlschrank, Dachziegeln und sogar einem Kinderauto – samt Kanister voll Altöl.

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Unbekannte haben einen mehrere Kubikmeter großen Müllberg mit gefährlichen Abfällen auf einem Wanderweg im Wald bei Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) abgeladen. Eine Spaziergängerin entdeckte den Berg mit ausrangierten Gegenständen wie einem Kühlschrank, rund 10 Kubikmeter verarbeitetes Holz, Dachziegel, Garten‑ und Spielgeräte, Glas, Haushaltsdekoration, ein Kinderauto, Erdmischungen und ein Ölkanister mit etwa 15 bis 20 Litern Altöl.

Die Tat soll zwischen dem vergangenen Wochenende und Mittwoch passiert sein. Die Abteilung Gewerbe und Umwelt der Polizei bittet um Zeugenhinweise.

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