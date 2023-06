Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Kandel hat sich in der Verbandsliga auf einen Aufstiegsrundenplatz vorgearbeitet. 1:0 besiegt er die TuS Marienborn in einem guten und spannenden Spiel. TuS-Trainer Ali Cakici bleibt zu Hause. Der 54-Jährige ist am Freitag Vater von Zwillingen geworden.

Kapitän Yanik Wagner hat den Fußball-Verbandsligisten FC Bienwald Kandel am Sonntag erlöst. Fünf Minuten vor dem Ende der Partie gegen die TuS Marienborn gelang ihm der Siegtreffer. Das