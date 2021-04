Das Gedok-Künstlerinnenforum zeigt seine neue Ausstellung „Die Nähe und die Ferne“ mit Arbeiten der in Halle an der Saale lebenden Künstlerin Cornelia Weihe, die eigentlich dieser Tage eröffnet werden sollte, nun notgedrungen als Schaufenster-Präsentation. Bis 31. Januar sind plastische Arbeiten, Zeichnungen und Malerei zu sehen.

Cornelia Weihe, die an der Bildhauerklasse der Kunsthochschule Burg Giebichenstein unterrichtet, beschäftigt sich in ihren Zeichnungen und Gemälden mit der menschlichen Physiognomie und da vor allem mit Haut und Hand. Dabei beschränkt sie sich nicht auf das Abbilden, sondern will in emotionaler Weise zur „Wahrnehmung des Anderen“ beitragen. Und die Künstlerin erzählt von der Weite der Landschaft, vom Kosmos und von Naturerscheinungen. Die Natur ist bei ihr ein vertrauter und zugleich ferner Ort.

