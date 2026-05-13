Ein Gedicht der Landauer Autorin Martha Saalfeld gibt es als Lied. Ein jetzt veröffentlichtes Video erinnert an den Todestag Saalfelds, der sich im März zum 50. Mal jährte.

Vertont wurde „Du sprichst so leise sprichst gelind“ von Die Sängerin Lenya Krammes im Herbst 2025 für ein Konzert der Reihe „Klangbilder“ im Purrmannhaus Speyer. An diesem Abend wurde unter anderem ein Porträt Martha Saalfelds ausgestellt und vom Bildpaten Oliver Roland besprochen, dem Nachlassverwalter von Werner vom Scheidt und Geschäftsführer der Ike und Berthold Roland-Stiftung. „Ich wurde gefragt, ob ich für diesen Abend ein Gedicht von Martha Saalfeld vertonen könnte und habe mich für ,Du sprichst so leise sprichst gelind’ entschieden“, schriebt Lenya Krammes zum Video, das auf Youtube abrufbar ist. Im Purrmannhaus begleitete sich die Weinheimerin, die an der Musikschule der Stadt Speyer unterricht, auf der Gitarre. Im Video singt sie den Text ganz zärtlich zur eigenen Begleitung am Klavier.

„Hier können Sie sehen und hören, wie modern Martha Saalfeld auch heute ist und wie gefühlvoll man das in Liedform umsetzen kann“, sagt Oliver Roland, der die Idee hatte, die Vertonung auf Video festzuhalten. Das Gedicht ist auch auf der letzten Station des Hörspaziergangs um Martha Saalfeld am Alfred-Grosser-Schulzentrum in Bad Bergzabern nachzulesen: „Du sprichst so leise, sprichst gelind / Und doch: mir stockt das Blut, / Du fragst nicht was die Freunde sind / Du redest sanft und schweifst im Wind / Und sagst du seist mir gut. / Ich will nicht glauben was du sagst / Das Herz ist mir so schwer – / Ach, daß du mich nicht laut verklagst / Und immer leiser nur verzagst – / Schon hör ich dich nicht mehr. / Ich hör dich nicht, ich seh dich nicht / Und weiß doch, du bist da, / Du bist im Dunkel, bist im Licht / Und dein vergehendes Gesicht / Ist mir noch immer nah.“ möt

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