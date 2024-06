Mit einer Schweigeminute haben die Abgeordneten des Bundestages an den Polizisten erinnert, der bei der Messerattacke von Mannheim in der vergangenen Woche getötet wurde. «Sein Tod erschüttert uns alle zutiefst», sagte Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) am Mittwoch zum Auftakt der Plenardebatte. «Rouven L. ist für unsere freiheitliche Demokratie gestorben.»

Berlin (dpa) - Am Freitag hatte ein 25-jähriger Afghane fünf Teilnehmer einer islamkritischen Kundgebung sowie den Polizisten Rouven Laur mit einem Messer verletzt. Der 29 Jahre alte Beamte erlag später seinen Verletzungen.

Der tödlich verletzte Polizist habe bei seinem Einsatz die Meinungsfreiheit verteidigt, sagte Bas. Diese sei in der freiheitlichen Demokratie ein hohes Gut. «Sie gilt auch für Meinungen, die kontrovers sind.» Gleichzeitig mahnte die Bundestagspräsidentin zu einer verantwortungsvollen Debatte über die Konsequenzen aus dem Messerangriff. «Jeder und jede von uns trägt Verantwortung für das politische Klima in unserem Land. Dazu gehört vor allem ein respektvoller Umgang mit abweichenden Meinungen.»