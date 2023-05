Bundestrainer Markus Gaugisch fordert mehr Anstrengungen, um den deutschen Frauen-Handball näher an die europäische Spitze zu führen. Man müsse an vielen Stellen «in den weiblichen Bereich investieren, das fängt im Jugendbereich an. Wir brauchen zum Beispiel mehr Trainer, damit wir eine höhere Trainingsdichte bekommen», sagte Gaugisch der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Donnerstag).

Stuttgart (dpa/lsw) - Allerdings hätte der deutsche Meister SG BBM Bietigheim, deren Trainer er bis zum Ende dieser Saison ebenfalls noch ist, in der Champions League nicht nur mit den Topteams aus anderen Ländern wie etwa Vipers Kristiansand aus Norwegen mitgehalten, sondern auch einige Punkte geholt. Und der Thüringer HC sowie Borussia Dortmund stünden im Final Four der European League. «Diese internationale Erfahrung ist sehr wichtig, deshalb müssen wir weiter hart daran arbeiten, die Rahmenbedingungen zu verbessern», meinte Gaugisch.

So könne etwa in der Bundesliga der Männer der Tabellenletzte den Spitzenreiter schlagen. «Das ist bei den Frauen undenkbar.» Mit Bietigheim kann Gaugisch bei einem Sieg im Bundesliga-Spiel am Samstag (19.00 Uhr) gegen die HSG Bensheim/Auerbach den zweiten Meistertitel in Serie feiern.

