Die Adler Mannheim müssen in der Deutschen Eishockey Liga auf den frisch verpflichteten Ryan MacInnis verzichten. Der US-Amerikaner, der als Ersatz für den verletzten Tyler Gaudet geholt worden war, fällt vier bis sechs Wochen aus, teilte der Club am Sonntag mit. MacInnis zog sich beim 4:1-Sieg am Freitag bei den Augsburger Panther eine Beinverletzung zu

Mannheim (dpa/lsw) - „Viel mehr Pech kannst du in einer solchen Situation eigentlich nicht haben“, sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara in einer Mitteilung. „Wir waren froh, einen so vielversprechenden Ersatz gefunden zu haben. Dass er nun mit einer solchen Verletzung für einige Zeit ausfallen wird, ist extrem unglücklich“

Spielplan Adler Mannheim

Kader Adler Mannheim

DEL-Spielplan und Tabelle