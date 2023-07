Knapp zwei Jahre nach dem Umzug in das Europa-Park Stadion kehrt der SC Freiburg in das Dreisamstadion zurück. Dort tritt der Fußball-Bundesligist am 13. August in der ersten Runde des DFB-Pokals als Gast des Fünftligisten SV Oberachern an, wie der Sport-Club am Dienstag mitteilte. Bereits zuvor hatte festgestanden, dass die Spielstätte des Clubs aus der Ortenau für den größten deutschen Pokalwettbewerb nicht geeignet ist.

Freiburg (dpa/lsw) - Da mit einem großen Andrang gerechnet wird, werden alle Tribünen geöffnet sein. Zum bislang letzten Mal spielten die Freiburger im September 2021 in ihrer alten Spielstätte, als sie mit 3:0 gegen den FC Augsburg gewannen.

