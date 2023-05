Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Wegen einer beschädigten Gasleitung in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) sind 37 Menschen evakuiert worden. Ein 34-jähriger Mann kam während Straßenarbeiten am Dienstagnachmittag mit einem Bagger an die Gasleitung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Eine große Menge Gas strömte aus der defekten Leitung, mehrere angrenzende Gebäude wurden vorsichtshalber geräumt. Auch am Mittwoch traten noch geringe Mengen Gas aus. Die Reparaturarbeiten sollen den gesamten Mittwoch andauern.

Polizeimeldung