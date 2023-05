Am Neckarhafen in Stuttgart hat sich bei einer Recyclingfirma Odoriermittel für Erdgas ausgebreitet und so Gasgeruch verbreitet. Aus Sicherheitsgründen wird Odoriermittel zu - eigentlich geruchlosem - Erdgas gegeben und ist für den typischen Geruch von Erdgas verantwortlich. Es trat laut Messungen am Montag jedoch kein Gas aus, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Mehrere Menschen meldeten am Dienstag den Geruch im gesamten Hafengebiet.

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer Recyclingfirma wurden kleine Mengen des Odoriermittels beim Zerlegen von Schrott freigesetzt. Durch den Wind verteilten sich das Mittel und sein Geruch im ganzen Hafen. Es bestand laut Feuerwehr keine Gefahr für die Bevölkerung.

Pressemitteilung der Feuerwehr