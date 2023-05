Bei einem Arbeitsunfall auf einem Recyclinghof in Brigachtal (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist eine Gasflasche explodiert und bis auf den gegenüberliegenden Parkplatz geflogen. Ein Trümmerteil durchschlug am Donnerstag eine Autoscheibe und verletzte den 55-jährigen Fahrer leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Brigachtal (dpa/lsw) - Ein Mitarbeiter des Recycling- und Entsorgungsbetriebes hatte am Morgen mit einem Greifer Metallschrott in eine Presse geladen. Unter dem Metallschrott befand sich eine nicht geleerte Glasflasche aus Metall, die der Mitarbeiter vermutlich nicht bemerkt hatte. In der Presse explodierte die Flasche und ein Metallteil schleuderte bis auf den gegenüberliegenden Parkplatz eines Einkaufsmarkts.

Dabei streifte das Flaschenteil erst ein Auto und durchschlug dann die Fensterscheibe der Beifahrertür eines weiteren Autos, hieß es. In diesem saß ein 55-jähriger Mann. Der Mann wurde durch die Glasscherben leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Arbeitsunfalls.

Polizeimeldung