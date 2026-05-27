Gasgeruch in einer Gaststätte löst einen Feuerwehreinsatz aus. Knapp ein dutzend Menschen müssen ihr Zuhause verlassen.

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Gas ist im Keller einer Gaststätte in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ausgetreten und hat für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Einsatzkräfte evakuierten elf Menschen aus dem betroffenen sowie angrenzenden Gebäuden, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter untersuchten alle Betroffenen, verletzt wurde aber niemand.

Ein Mitarbeiter hatte den Gasgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Feuerwehrleute stellten im Keller eine erhöhte Gaskonzentration fest. Der Energieversorger stellte die Gasleitung ab und Einsatzkräfte lüfteten das Gebäude.

Nach dem Einsatz konnten die Bewohner der umliegenden Gebäude wieder in ihr Zuhause zurückkehren. Die Wohnungen über der Gaststätte seien wegen der abgestellten Strom- und Gaszufuhr unbewohnbar. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Ebenfalls blieb die Ursache des Gasaustritts ungeklärt.