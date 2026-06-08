Vor Unterrichtsbeginn riecht es im Schulgebäude nach Gas. Die Feuerwehr rückt an, die Kinder werden nach Hause geschickt.

Eppingen (dpa/lsw) - An einer Grundschule in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist Gas ausgetreten und ein Wasserschaden entstanden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ist der Schulbetrieb eingestellt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge trat das Gas in einem Heizraum aus. Der Sprecherin zufolge sei auch Wasser ausgetreten, das in den Kellerräumen rund zwei Meter hoch stand. Die Feuerwehr ist demnach im Einsatz, unter anderem, um das Wasser abzupumpen. Am Vormittag sei das Schulhaus gelüftet worden.

Den Angaben nach wurde der Gasgeruch am Morgen bemerkt, als noch keine Kinder in der Schule waren. Die Grundschule und der angrenzende Kindergarten, in dem bereits Kinder betreut wurden, seien geräumt worden, sagte die Sprecherin. Die Stadt Eppingen teilte mit, dass alle betroffenen Kinder für den Tag entlassen worden seien. Für die Menschen in Eppingen bestand demnach keine Gefahr durch den Gasaustritt.

Noch unklar, ob am Dienstag Unterricht stattfindet

Ob am Dienstag wieder Unterricht stattfinden könne, war zunächst unklar. Laut einer Sprecherin der Stadt könne erst nach Ende des Feuerwehreinsatzes entschieden werden, wie es weitergehe. Im Kindergarten soll der Betrieb demnach am Dienstag wieder regulär anlaufen: Das Gebäude war wegen der Nähe zur Grundschule vorsichtshalber evakuiert worden.