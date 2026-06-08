Am Morgen riecht es im Schulhaus nach Gas. Die Feuerwehr rückt an, die Kinder werden nach Hause geschickt. Wie lange die Reparatur dauern sollen und was das für den Schulbetrieb bedeutet.

Eppingen (dpa/lsw) - An einer Grundschule in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist Gas ausgetreten und ein Wasserschaden entstanden. Auch eine Stromleitung ist laut Angaben der Stadt defekt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, wurde der Schulbetrieb eingestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge trat das Gas in einem Heizraum aus. Der Sprecherin zufolge sei auch Wasser ausgetreten, das in den Kellerräumen rund zwei Meter hoch stand. Die Feuerwehr ist demnach im Einsatz, unter anderem, um das Wasser abzupumpen. Am Vormittag sei das Schulhaus gelüftet worden.

Grundschule und Kindergarten geräumt

Den Angaben nach wurde der Gasgeruch am Morgen bemerkt, als noch keine Kinder in der Schule waren. Die Grundschule und der angrenzende Kindergarten, in dem bereits Kinder betreut wurden, seien geräumt worden, sagte die Sprecherin. Die Stadt Eppingen teilte mit, dass alle betroffenen Kinder für den Tag entlassen worden seien. Für die Menschen in Eppingen bestand demnach keine Gefahr durch den Gasaustritt.

Regulärer Unterricht erst wieder ab Mittwoch

Am Dienstag entfalle der Unterricht in der Grundschule erneut, teilte die Stadt mit. Es werde aber eine Notbetreuung in einer Halle geben. Ab Mittwoch soll die Strom- und Wasserversorgung wieder gewährleistet und der Unterricht im Schulhaus möglich sein, wie es hieß. Die Reparatur der Gasleitung und der damit verbundenen Heizung werde noch andauern. Aufgrund der Jahreszeit sei der Schulbetrieb dadurch aber nicht eingeschränkt.

Im Kindergarten soll der Betrieb laut der Pressemitteilung am Dienstag wieder regulär anlaufen: Das Gebäude war wegen der Nähe zur Grundschule vorsichtshalber evakuiert worden.