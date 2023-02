Mannheim (dpa/lsw) - In ein Mannheimer Reihenhaus strömendes Gas hat einen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Verletzt wurde am Dienstag gemeinsamen Angaben mit der Stadt zufolge niemand. Zwischen Versorgungsleitung und Hausanschluss war aus zunächst unklarer Ursache Gas ausgetreten und über das Erdreich in das Einfamilienhaus geströmt. Entzündet habe sich nichts, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Feuerwehr räumte die umliegenden Gebäude und legte die Leitung frei. Das Leck wurde provisorisch abgedichtet und der Gasaustritt gestoppt.